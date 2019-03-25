В Москве построили и реконструировали 110 объектов здравоохранения с 2010 года

В Москве построили и реконструировали 110 медицинских учреждений с 2010 года, передаёт m24.

Речь идёт о больницах, поликлиниках, станциях скорой помощи и роддомах.

«В ближайшие годы 135 поликлиник капитально отремонтируют. 37 уже построили по новым стандартам. Они стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы», — цитирует НСН главу департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Также запланировано строительство шести комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Их разместят в крупнейших столичных клиниках, среди которых больница имени В.В. Вересаева, больница имени В.М. Буянова и больница № 15 имени Н.Ф. Филатова, информирует портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что оборудование машин скорой помощи в Москве планируют обновить до конца 2020 года.