Оборудование машин скорой помощи в Москве планируют обновить до конца 2020 года

Около тысячи единиц оборудования, используемого на машинах Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, планируется обновить до конца 2020 года.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Речь идёт как о замене существующих инструментов, так и о добавлении новых.

«Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции лёгких для новорождённых, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорождённых», — цитирует главу департамента здравоохранения Алексея Хрипуна портал мэра и правительства.

В 2018 году в машинах неотложной врачебной помощи обновили около 1,5 тыс. единиц медоборудования, передаёт m24.

Ранее власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник.