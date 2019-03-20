Оборудование машин скорой помощи в Москве планируют обновить до конца 2020 года
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Речь идёт как о замене существующих инструментов, так и о добавлении новых.
«Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции лёгких для новорождённых, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорождённых», — цитирует главу департамента здравоохранения Алексея Хрипуна портал мэра и правительства.
В 2018 году в машинах неотложной врачебной помощи обновили около 1,5 тыс. единиц медоборудования, передаёт m24.
Ранее власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник.