Оборудование машин скорой помощи в Москве планируют обновить до конца 2020 года

Короткая ссылка
Около тысячи единиц оборудования, используемого на машинах Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, планируется обновить до конца 2020 года.
Оборудование машин скорой помощи в Москве планируют обновить до конца 2020 года
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Речь идёт как о замене существующих инструментов, так и о добавлении новых.

«Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции лёгких для новорождённых, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорождённых», — цитирует главу департамента здравоохранения Алексея Хрипуна портал мэра и правительства.

В 2018 году в машинах неотложной врачебной помощи обновили около 1,5 тыс. единиц медоборудования, передаёт m24.

Ранее власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить