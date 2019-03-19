Власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник
- ©mos.ru
По его словам, в 2018 году 80% пациентов смогли попасть к врачам-терапевтам, 85% — к врачам-педиатрам в день обращения.
Сроки ожидания приёма специалистов составили 3,3 дня (в 2012 году — 10 дней). Среднее время ожидания приёма у кабинета врача составило 10 минут против 30 минут в 2012 году.
Ежегодно в городские поликлиники за медицинской помощью обращаются более 10,3 млн человек, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее ВашГород.ру сообщал, что Кемеровская область получит 30,5 млрд рублей на проект «Здравоохранение».