Власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник

Короткая ссылка
Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун рассказал о новом стандарте поликлиник, сообщает m24.
Власти Москвы рассказали о новом стандарте поликлиник
  • ©mos.ru

По его словам, в 2018 году 80% пациентов смогли попасть к врачам-терапевтам, 85% — к врачам-педиатрам в день обращения.

Сроки ожидания приёма специалистов составили 3,3 дня (в 2012 году — 10 дней). Среднее время ожидания приёма у кабинета врача составило 10 минут против 30 минут в 2012 году.

Ежегодно в городские поликлиники за медицинской помощью обращаются более 10,3 млн человек, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что Кемеровская область получит 30,5 млрд рублей на проект «Здравоохранение».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить