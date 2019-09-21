Российские беспилотники могут получить облегчённую систему связи
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника научно-технического центра НПП «Полёт» холдинга «Росэлектроника» Алексея Ратнера.
«Мы ведём сейчас целый ряд работ по внедрению системы (ОСНОД. — RT) на самые разные носители, в том числе и беспилотные комплексы», — заявил Ратнер.
Он добавил, что разрабатываемая модификация терминала ОСНОД получит меньшие габариты.
В конце августа гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил, что стартовало серийное производство разведывательного беспилотника «Орион» для российской армии.