В России за сутки потушено 49 лесных пожаров

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Специалисты Авиалесоохраны за сутки потушили в России 49 лесных пожаров, больше всего — в Красноярском крае.

«За прошедшие сутки 15 августа 2019 года в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 21 934 га», — цитирует ТАСС сообщение федеральной Авиалесоохраны. 

Для тушения возгораний было задействовано 2 790 человек, 245 единиц техники и 56 воздушных судов. Еще 33 воздушных судна занимались мониторингом ситуации.

Также отмечается, что режим ЧС действует в Иркутской области, Якутии, Красноярском крае и трёх районах Бурятии. 

Ранее сообщалось о том, что в России ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 10,5 тыс. га. 

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