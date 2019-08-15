В России потушили 46 лесных пожаров за сутки

На территории России за сутки удалось ликвидировать 46 природных пожаров на площади более 10 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».

«В России ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 10,5 тыс. га», — указывается в сообщении. По данным на 00:00 15 августа на территории страны действовало 157 лесных пожаров на площади 258432 га. Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.