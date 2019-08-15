В России потушили 46 лесных пожаров за сутки
«В России ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 10,5 тыс. га», — указывается в сообщении.
По данным на 00:00 15 августа на территории страны действовало 157 лесных пожаров на площади 258432 га.
Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.