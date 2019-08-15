В России потушили 46 лесных пожаров за сутки

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На территории России за сутки удалось ликвидировать 46 природных пожаров на площади более 10 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».

«В России ликвидировано 46 лесных пожаров на площади 10,5 тыс. га», — указывается в сообщении.

По данным на 00:00 15 августа на территории страны действовало 157 лесных пожаров на площади 258432 га.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

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