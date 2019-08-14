Рослесхоз заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири

Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В последние дни наметилась тенденция к уменьшению лесных пожаров. Ситуация стабилизируется, но остаётся достаточно сложной. Интенсивность работ по тушению лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будет сохраняться», — указал он.

В ведомстве уточнили, что площадь пожаров, которые активно тушат, сократилась на 10 тыс. га, при этом было ликвидировано 53 пожара, на удалённых и труднодоступных территориях было ликвидировано 20 пожаров на площади 100,5 тыс. га.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на тушении пожаров в Сибири все работают очень напряжённо и с максимально возможной эффективностью.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.