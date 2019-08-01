В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

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Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
  • © Министерство лесного хозяйства Красноярского края

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточных мер для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию.

«Площадь пожаров увеличилась за счёт длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удалённых территориях», — сказал Абанин.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение лесных пожаров на части территории Сибири может быть бессмысленным.

В июле Усс посетил подтопленный город Канск. В ходе визита он резко отреагировал на вопрос местных жителей о состоянии дороги, увидев в их словах попытку «качнуть права».

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