В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири

Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточных мер для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ситуация с пожарами в Сибири, на Дальнем Востоке и в отдельных районах Урала складывается по неблагоприятному сценарию.

«Площадь пожаров увеличилась за счёт длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удалённых территориях», — сказал Абанин.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушение лесных пожаров на части территории Сибири может быть бессмысленным.

В июле Усс посетил подтопленный город Канск. В ходе визита он резко отреагировал на вопрос местных жителей о состоянии дороги, увидев в их словах попытку «качнуть права».