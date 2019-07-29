Глава Красноярского края назвал бессмысленным тушение пожаров в Сибири

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что тушение лесных пожаров на части территории Сибири может быть бессмысленным и опасным для людей, принимающих участие в ликвидации возгорания. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, есть зона контроля, «где пожар по определению не тушится», и зона охраны, где возгорания ликвидируются.

Он объяснил, что зоной контроля считается в основном северная территория Сибири, где пожары возникают регулярно, чаще всего из-за грозовой активности. По словам Усса, «это было и 100, и 300, и 500 лет назад».

«Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно», — сказал глава региона.

Он также заявил, что если в зону контроля направить огнеборцев, «тысячи человек», то при таком уровне задымления и удалённости люди подвергаются «бессмысленной опасности».

«Время подлёта туда — более трёх часов. Как их можно там спасти, если пойдёт верховой огонь?» — заявил он.

Также Усс заявил, что в этом году территория леса, которую охватил огонь, «чуть-чуть поменьше», чем в 2018-м.

Ранее площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га.