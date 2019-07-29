Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га

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RT
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га, наиболее сложная обстановка в настоящее время наблюдается Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергея Меняйло.
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га
  • © РИА Новости

«По состоянию на утро 29 июля, в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1,603 млн га», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что в настоящее время наиболее сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). 

В связи со сложившейся в СФО неблагоприятной ситуацией Меняйло заявил о необходимости в том числе принять дополнительные меры по минимизации воздействия задымления на граждан, обеспечить жителей регионов медпомощью.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на 38 тыс. га за сутки — до 986 тыс. га.

Также, как передавало URA.RU, в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу оценили ситуацию с лесными пожарами.

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