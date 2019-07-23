В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами на Ямале

Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу оценило ситуацию с лесными пожарами, сообщает URA.RU.

«На территории ЯНАО действует 12 очагов природных пожаров на общей площади 649 га», — заявили в пресс-службе ведомства.

По данным окружного учреждения «Леса Ямала», в настоящее время в центральной части региона девять пожаров на территории 510,9 га.

«Очаги возгорания в Надымском и Пуровском районах. Угрозы для населённых пунктов нет», — рассказали в пресс-службе учреждения.

Восемь пожаров на площади 495,9 га локализованы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае зафиксированы лесные пожары на площади почти 700 тыс. га. Как уточняет Пятый канал, многие очаги расположены в труднодоступных местах. Причины возгорания — аномальная жара, сильный ветер, так называемые сухие грозы.