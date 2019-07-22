В Красноярском крае пожары охватили почти 700 тысяч гектаров лесов

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В Красноярском крае зафиксированы лесные пожары на площади почти 700 тыс. га.
В Красноярском крае пожары охватили почти 700 тысяч гектаров лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный лесопожарный центр.

«По оперативной информации на 22:00 (18:00 мск. — RT) 22 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров — 125, на общей площади 697,794 тыс. га», — указывается в заявлении.

14 июля в лесах Красноярского края зафиксировали возгорания на площади 270 тыс. га. Позднее сообщалось, что в Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха.

RIA56 передавало, что в Оренбургской области ликвидировали природный пожар.

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