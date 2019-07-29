Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 986 тысяч га

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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на 38 тыс. гектаров за сутки и составляет более 986 тыс. гектаров.

«На территории края действует лесных пожаров - 94, на общей площади - 986 тыс. гектаров, в том числе в зоне контроля - 81, на площади - 977 546 гектаров», — цитирует РИА Новости сообщение Лесопожарного центра в Красноярске. 

Отмечается, что угрозы населённым пунктам нет. 

Также сообщается, что на тушении работают 459 человек и десять единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь пожаров в Красноярском крае увеличилась до 838 тыс. га. 

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