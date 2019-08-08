Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация, связанная с пожарами, сформировалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Также Медведев добавил, что пострадавшая от паводка Амурская область получит дополнительно 600 млн рублей.

8 августа сообщалось, что площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн гектаров.

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