Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
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- РИА Новости
«Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», — приводит ТАСС слова Медведева.
Он отметил, что наиболее сложная ситуация, связанная с пожарами, сформировалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
Также Медведев добавил, что пострадавшая от паводка Амурская область получит дополнительно 600 млн рублей.
8 августа сообщалось, что площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн гектаров.