Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что кабмин направит почти 6 млрд рублей из резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

«Предлагается выделить из резерва почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей», — приводит ТАСС слова Медведева.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация, связанная с пожарами, сформировалась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Также Медведев добавил, что пострадавшая от паводка Амурская область получит дополнительно 600 млн рублей.

8 августа сообщалось, что площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн гектаров.