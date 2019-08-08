Более 1,5 млн гектаров леса горит в Сибири

Площадь лесных пожаров в сибирских регионах превышает 1,5 млн гектаров.

Об этом сообщается на сайте полпреда президента в Сибирском федеральном округе со ссылкой на данные МЧС России.

«По информации МЧС России на 8 августа, на территории Сибирского федерального округа действует 275 очагов лесных пожаров на площади более 1,5 млн гектаров, из них 103 пожара находятся на обслуживаемой территории, 172 — вне зоны обслуживания. Наиболее сложная лесопожарная обстановка отмечается в Красноярском крае и Иркутской области», — говорится в сообщении.

В Красноярском крае 136 пожаров, из них 44 находятся в зоне обслуживания, 96 — в авиационной зоне и зоне контроля.

В Иркутской области — 136 пожаров, 60 из которых в зоне обслуживания, 76 — в авиационной зоне и зоне контроля.

Ранее сообщалось, что специализированная следственная группа красноярского главка МВД проверяет версию о криминальных поджогах леса на севере Красноярского края.