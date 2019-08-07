В Красноярском крае изучают версию о криминальных поджогах леса

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Специализированная следственная группа красноярского главка МВД проверяет версию о криминальных поджогах леса на севере Красноярского края.
В Красноярском крае изучают версию о криминальных поджогах леса
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Об этом сообщает пресс-служба главка.

Отмечается, что в настоящий момент эксперты находятся в Богучанском районе региона.

«Группа, в состав которой вошли следователи, оперативники экономической безопасности... устанавливает обстоятельства причин пожаров. В том числе отрабатываются версии умышленных поджогов с целью сокрытия криминальных порубок», — указывается в заявлении.

По имеющимся данным, руководит работой группы заместитель начальника краевого МВД генерал-майор юстиции Тамара Белкина. 

Уточняется, что представители МЧС в соответствии с действующими методиками определяют источники и причины возгорания, а оперативники УЭБиПК устанавливают свидетелей возникших пожаров, а также лиц, возможно, причастных к случившемуся.

В июне председатель Счётной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей угрозах. Позднее депутаты законодательного собрания региона проголосовали за её отставку.

В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.

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