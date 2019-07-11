Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера заксобрания региона Сергея Попова.
«Решением сессии полномочия председателя Счётной палаты Татьяны Алексеевны Давыденко прекращены», — сказал он.
Как уточнил Попов, в пользу данного решения проголосовали 42 депутата, при этом один воздержался, а двое не участвовали в голосовании.
Как указал журналистам спикер заксобрания Дмитрий Свиридов, сама Давыденко не присутствовала на заседании из-за недомогания, о чём заранее предупредила депутатов.
«Татьяна Алексеевна проинформировала нас, что недомогает, находится в стационаре. Тем не менее возможность предоставить свои возражения ей была обеспечена. Мы получили этот документ буквально перед заседанием комитетов», — отметил Свиридов.
Ранее Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей угрозах. Как указывает агентство, позднее губернатор края Александр Усс заявил, что ситуация будет тщательно рассмотрена, и поручил своему заместителю встретиться с Давыденко и выяснить детали происходящего. В итоге Усс назвал лживыми и абсурдными данные обвинения.