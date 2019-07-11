Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили

Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера заксобрания региона Сергея Попова.

«Решением сессии полномочия председателя Счётной палаты Татьяны Алексеевны Давыденко прекращены», — сказал он.

Как уточнил Попов, в пользу данного решения проголосовали 42 депутата, при этом один воздержался, а двое не участвовали в голосовании.

Как указал журналистам спикер заксобрания Дмитрий Свиридов, сама Давыденко не присутствовала на заседании из-за недомогания, о чём заранее предупредила депутатов.

«Татьяна Алексеевна проинформировала нас, что недомогает, находится в стационаре. Тем не менее возможность предоставить свои возражения ей была обеспечена. Мы получили этот документ буквально перед заседанием комитетов», — отметил Свиридов.

Ранее Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей угрозах. Как указывает агентство, позднее губернатор края Александр Усс заявил, что ситуация будет тщательно рассмотрена, и поручил своему заместителю встретиться с Давыденко и выяснить детали происходящего. В итоге Усс назвал лживыми и абсурдными данные обвинения.