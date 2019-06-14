СК проверяет информацию об угрозах главе красноярской Счётной палаты

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Следователи занимаются проверкой данных об угрозах, которые, как предполагается, поступали в адрес председателя Счётной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко после её интервью о хищениях в лесной отрасли региона.
СК проверяет информацию об угрозах главе красноярской Счётной палаты
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по региону, проверяется информация об угрозах, о которых заявляли Давыденко и её дочь.

«Проверяется вся информация о том, что поступают угрозы. Сразу после первого сообщения о поступающих угрозах была начата проверка», — сказала представитель СК региона.

Как отмечает агентство, ранее Давыденко в интервью журналисту Андрею Караулову рассказала о хищениях в лесной отрасли региона и поступающих ей угрозах. Через несколько дней дочь председателя СП разместила в интернете видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что её матери угрожают.

6 июня в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей. 

Подробнее — в материале RT.

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