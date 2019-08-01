Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам совещания в Красноярске по ситуации с лесными пожарами в регионе поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД выявить случаи умышленных поджогов леса для сокрытия незаконной заготовки древесины.

Об этом сообщили Интерфаксу в аппарате российского правительства.

Уточняется, что поручение должно быть выполнено до 1 ноября 2019 года.

Ранее в Красноярск прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона.

В регион также приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков для координации работы ведомства.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.

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