Медведев поручил прокуратуре выявить случаи умышленных поджогов леса
Об этом сообщили Интерфаксу в аппарате российского правительства.
Уточняется, что поручение должно быть выполнено до 1 ноября 2019 года.
Ранее в Красноярск прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона.
В регион также приехал заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков для координации работы ведомства.
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН отметил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.