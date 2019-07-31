Минобороны направляет авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири

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Министерство обороны России по поручению российского президента Владимира Путина направляет в Красноярский край авиагруппировку для тушения лесных пожаров.
Минобороны направляет авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири
  • ©Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«В ближайшие часы в Красноярск вылетят десять самолётов Ил-76 и десять вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами», — говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что в настоящее время экипажи получают инструктаж и завершают предполётную подготовку. 

Уточняется, что эти лётчики неоднократно привлекались к тушению природных пожаров в разных регионах России.

31 июля Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. 

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

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