Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно поручению, группировка вооружённых сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.

Ранее авиация МЧС приступила к тушению с воздуха пожаров в Красноярском крае.

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.