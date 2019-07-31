Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

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Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно поручению, группировка вооружённых сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.

Ранее авиация МЧС приступила к тушению с воздуха пожаров в Красноярском крае. 

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

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