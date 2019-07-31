Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае
- © Reuters
«Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее в Иркутской области и Красноярском крае, а также в нескольких районах Бурятии и Якутии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами. Их площадь составляет почти 3 млн гектаров.
Кроме того, ещё в 41 субъекте действует особый противопожарный режим.
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию под личный контроль.
Климатолог Нина Зайцева в беседе с телеканалом «360» оценила обстановку.
По её словам, против природы — в нарушение сложившейся глобальной циркуляции воздуха — смог не пойдёт.