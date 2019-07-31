Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае

На территории Красноярского края к тушению лесных пожаров приступила авиация МЧС России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Иркутской области и Красноярском крае, а также в нескольких районах Бурятии и Якутии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами. Их площадь составляет почти 3 млн гектаров.

Кроме того, ещё в 41 субъекте действует особый противопожарный режим.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию под личный контроль.

Климатолог Нина Зайцева в беседе с телеканалом «360» оценила обстановку.

По её словам, против природы — в нарушение сложившейся глобальной циркуляции воздуха — смог не пойдёт.