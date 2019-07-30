Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главам регионов взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

Об этом сообщает ТАСС.

«Эта работа (по борьбе с пожарами. — RT) — компетенция региональных властей. Каждый руководитель субъекта Федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль — не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом», — заявил Медведев на совещании со своими заместителями.

По последним данным, площадь природных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га. В регион прибыл первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

Особый противопожарный режим, предполагающий дополнительные меры пожарной безопасности, уже введён на территории 47 субъектов страны.