В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 1 млн га

Площадь природных пожаров в Красноярском крае увеличилась на более чем 50 тыс. гектаров за сутки и составляет свыше 1 млн. гектаров.

«На территории края действует 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров​​​», — цитирует РИА Новости сообщение Лесопожарного центра в Красноярске.

По уточнённым данным, очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский, Богучанский, Таймырский, Енисейский, Кежемский, Н.Ингашский, Пировский, Абанский.

Отмечается, что на тушении работает 494 человека и 13 единиц техники.

Ранее пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО сообщила, что площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га.

При этом отмечалось, что самая сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае и Иркутской области.

Особый противопожарный режим, предполагающий дополнительные меры пожарной безопасности, введён на территории 47 субъектов страны. Из-за масштабных возгораний в зону задымления попали около 500 населённых пунктов в более чем 20 регионах России.

Подробнее — в материале RT.