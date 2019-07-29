Особый противопожарный режим введён почти в 50 субъектах России

Особый противопожарный режим, предполагающий дополнительные меры пожарной безопасности, уже введён на территории 47 субъектов страны.

Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«Особый противопожарный режим действует на всей территории 24 субъектов, в 23 — частично», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории страны зарегистрировано 6,3 тыс. техногенных пожаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. В связи с этим на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Республике Бурятия введён режим «Чрезвычайная ситуация в лесах».

Ранее появилась информация о том, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области превысила 1,6 млн га.