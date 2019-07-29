Особый противопожарный режим введён почти в 50 субъектах России

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Особый противопожарный режим, предполагающий дополнительные меры пожарной безопасности, уже введён на территории 47 субъектов страны.
Особый противопожарный режим введён почти в 50 субъектах России
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«Особый противопожарный режим действует на всей территории 24 субъектов, в 23 — частично», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории страны зарегистрировано 6,3 тыс. техногенных пожаров. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. В связи с этим на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично в Республике Бурятия введён режим «Чрезвычайная ситуация в лесах».

Ранее появилась информация о том, что площадь лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области превысила 1,6 млн га.

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