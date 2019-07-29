Режим ЧС ввели в Красноярском крае и Иркутской области

Режим чрезвычайной ситуации введён из-за лесных пожаров на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

«Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введён на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Республике Бурятия. Наиболее «горимыми» субъектами остаются Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область», — заявили в спасательном ведомстве.

Ранее пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО сообщила, что площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га.

При этом самая сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае и Иркутской области.

Также Inforeactor передавал, что ГУ МЧС предупредило о пожароопасности в Башкирии.