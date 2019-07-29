Режим ЧС ввели в Красноярском крае и Иркутской области

Короткая ссылка
RT
Режим чрезвычайной ситуации введён из-за лесных пожаров на территории всего Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Режим ЧС ввели в Красноярском крае и Иркутской области
  • РИА Новости

«Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введён на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично — в Республике Бурятия. Наиболее «горимыми» субъектами остаются Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область», — заявили в спасательном ведомстве.

Ранее пресс-служба полномочного представителя президента России в СФО сообщила, что площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн га.

При этом самая сложная обстановка наблюдается в Красноярском крае и Иркутской области.

Также Inforeactor передавал, что ГУ МЧС предупредило о пожароопасности в Башкирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить