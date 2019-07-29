Спасатели предупредили о пожароопасности в Башкирии

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о пожароопасности в Башкирии
  • РИА Новости

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время с сохранением до 1 августа местами остаётся чрезвычайный, пятый класс пожароопасности.

Гражданам рекомендуют проявлять предельную внимательность и осторожность, в том числе не разжигать костры и мангалы в лесном массиве и не бросать окурки в сухую траву.

25 июля URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе оценили ситуацию с лесными пожарами.

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