Власти ХМАО оценили ситуацию с лесными пожарами
- РИА Новости
По данным департамента недропользования и природных ресурсов, в регионе зафиксировано семь лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 51 га.
«Леса горят в Сургутском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Два пожара локализованы, распространение огня остановлено», — рассказали в региональном правительстве.
Территорию округа облетают 12 самолётов и четыре вертолёта, задействованы 84 сотрудника авиабазы. Сотрудники Роспотребнадзора систематически берут пробы воздуха.
22 июля Gorod55.ru сообщал о чрезвычайной пожароопасности в Омской области.