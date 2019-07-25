Власти ХМАО оценили ситуацию с лесными пожарами

В Ханты-Мансийском автономном округе оценили ситуацию с лесными пожарами, сообщает URA.RU.

По данным департамента недропользования и природных ресурсов, в регионе зафиксировано семь лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила 51 га.

«Леса горят в Сургутском, Ханты-Мансийском и Кондинском районах. Два пожара локализованы, распространение огня остановлено», — рассказали в региональном правительстве.

Территорию округа облетают 12 самолётов и четыре вертолёта, задействованы 84 сотрудника авиабазы. Сотрудники Роспотребнадзора систематически берут пробы воздуха.

22 июля Gorod55.ru сообщал о чрезвычайной пожароопасности в Омской области.