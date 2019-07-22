Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Омской области

Главное управление МЧС России по Омской области предупредило о чрезвычайной пожароопасности на южной территории региона с 22 по 23 июля, передаёт Gorod55.ru.

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В ближайшие сутки существует повышенная вероятность возникновения природных пожаров. Гражданам советуют воздержаться от посещения лесов и разведения костров. Также рекомендуется соблюдать правила безопасности, сообщает «ПолитЭксперт». По данным Обь-Иртышского УГМС, из-за аномальной жары в южных районах может возникнуть пятый класс горимости. 11 июля в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности.