Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Омской области

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Главное управление МЧС России по Омской области предупредило о чрезвычайной пожароопасности на южной территории региона с 22 по 23 июля, передаёт Gorod55.ru.
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Омской области
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В ближайшие сутки существует повышенная вероятность возникновения природных пожаров.

Гражданам советуют воздержаться от посещения лесов и разведения костров. Также рекомендуется соблюдать правила безопасности, сообщает «ПолитЭксперт».

По данным Обь-Иртышского УГМС, из-за аномальной жары в южных районах может возникнуть пятый класс горимости.

11 июля в Оренбургской области предупредили о высокой пожароопасности.

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