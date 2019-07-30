Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.

В частности, в списке значатся американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф, булли кутта.

Весной МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещён в любом месте. Изначально он включал 71 позицию, позднее его значительно сократили.

Депутат Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание бойцовых собак.