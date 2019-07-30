Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список потенциально опасных пород собак. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак
  • © Wikipedia

В перечень вошли 12 пород собак и их метисы, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющие потенциальную опасность для людей.

В частности, в списке значатся американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, питбульмастиф, булли кутта.

Весной МВД разработало перечень потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещён в любом месте. Изначально он включал 71 позицию, позднее его значительно сократили

Депутат Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание бойцовых собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить