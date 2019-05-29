МВД в пять раз сократило список потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел России существенно сократило список потенциально опасных пород собак. Теперь их не 71, а 13. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, на основе предложений, поступивших из федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, проект постановления правительства был доработан.

«С учётом мнения экспертного сообщества перечень потенциально опасных собак сокращён до 13 позиций», — цитирует Волк пресс-служба ведомства.

Она проинформировала, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещена доработанная инициатива.

В начале марта МВД составило список потенциально опасных пород собак. Позднее было принято решение сократить перечень.

Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание «бойцовых» собак.