МВД России сократило перечень опасных пород собак

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков.
МВД России сократило перечень опасных пород собак
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя МВД Алексея Беззубова.

«Обновлённый перечень был основан на предложениях исполнительной власти, в том числе предложениях Российской кинологической федерации», — указал он.

По его словам, из 69 изначальных пунктов в перечне осталось 13. 

В числе опасных пород оставлены акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кута, алапахский чистокровный бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль доги, питбульмастифы и северокавказские собаки.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание «бойцовых» собак.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить