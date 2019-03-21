МВД России сократило перечень опасных пород собак

Министерство внутренних дел России приняло решение о сокращении до 13 пунктов перечня пород собак, выгул которых запретят без намордников и поводков.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя МВД Алексея Беззубова.

«Обновлённый перечень был основан на предложениях исполнительной власти, в том числе предложениях Российской кинологической федерации», — указал он.

По его словам, из 69 изначальных пунктов в перечне осталось 13.

В числе опасных пород оставлены акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кута, алапахский чистокровный бульдог, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособы, гуль доги, питбульмастифы и северокавказские собаки.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с ФАН предложил ввести разрешение на содержание «бойцовых» собак.