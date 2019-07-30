Первый замглавы МЧС прибыл в Красноярский край из-за лесных пожаров
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- РИА Новости
«Первый замглавы МЧС на месте оценит обстановку. Планируется, что он совершит облёт территорий, где действуют крупные очаги пожаров», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.
Уточняется, что Чуприян уже провёл совещание в Главном управлении МЧС по региону, где ему доложили оперативную информацию по обстановке с природными пожарами.
Ранее сообщалось, что МЧС направило дополнительные силы из Хакасии и Кемеровской области в Красноярский край для помощи в ликвидации последствий лесных пожаров.
По последним данным, площадь природных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га.