МЧС усилило группировку в Красноярском крае в связи с лесными пожарами
- РИА Новости
«Спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в защите населённых пунктов от пожаров», — цитирует представителя МЧС ТАСС.
В частности, в ликвидации последствий пожаров участвуют 50 сотрудников подразделения пожарной охраны Кемеровской области, а также 50 спасателей ГУ МЧС России по Республике Хакасия.
Кроме того, в регион было дополнительно направлено 15 единиц техники.
Ранее стало известно, что площадь природных пожаров в Красноярском крае составила свыше 1 млн гектаров.
На всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.
Inforeactor также передавал, что спасатели предупредили об усилении пожароопасности в Башкирии до 1 августа.