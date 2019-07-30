МЧС усилило группировку в Красноярском крае в связи с лесными пожарами

МЧС России усилило группировку сил в Красноярском крае для оказания помощи по защите населённых пунктов от природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спасатели Хакасии и Кемеровской области выдвинулись в Красноярский край для оказания помощи в защите населённых пунктов от пожаров», — цитирует представителя МЧС ТАСС.

В частности, в ликвидации последствий пожаров участвуют 50 сотрудников подразделения пожарной охраны Кемеровской области, а также 50 спасателей ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

Кроме того, в регион было дополнительно направлено 15 единиц техники.

Ранее стало известно, что площадь природных пожаров в Красноярском крае составила свыше 1 млн гектаров.

На всей территории региона введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Inforeactor также передавал, что спасатели предупредили об усилении пожароопасности в Башкирии до 1 августа.