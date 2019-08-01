Замминистра обороны прибыл в Красноярск в связи с лесными пожарами

Короткая ссылка
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прилетел в Красноярск для организации работы подразделений ведомства по тушению лесных пожаров в регионе, передаёт ТАСС.

Ожидается, что Булгаков проведёт совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и региональной администрации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны оказать помощь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

Сообщалось, что в Красноярск вылетят десять самолётов Ил-76 и десять вертолётов ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН заявил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, в связи с этим были привлечены силы Минобороны.

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введён в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить