Замминистра обороны прибыл в Красноярск в связи с лесными пожарами

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков прилетел в Красноярск для организации работы подразделений ведомства по тушению лесных пожаров в регионе, передаёт ТАСС.

Ожидается, что Булгаков проведёт совещание с командованием Центрального военного округа, представителями МЧС и региональной администрации.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны оказать помощь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

Сообщалось, что в Красноярск вылетят десять самолётов Ил-76 и десять вертолётов ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН заявил, что масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне превысил возможности МЧС, в связи с этим были привлечены силы Минобороны.

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Режим чрезвычайной ситуации введён в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.