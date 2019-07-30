В Минприроды оценили текущую ситуацию с лесными пожарами в России

Площадь лесных пожаров в России в настоящее время составляет 2,7 млн га, при этом в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии введён режим чрезвычайной ситуации, сообщил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия», — цитирует РИА Новости главу Минприроды в ходе совещания у премьер-министра страны Дмитрия Медведева.

Кобылкин отметил, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров увеличилась на 12%.

Он также сообщил, что для ликвидации природных пожаров в регионах задействованы 95% личного состава федеральной авиалесохраны и вся доступная техника.

По его словам, для предотвращения распространения огня в Красноярский край были дополнительно направлены 100 десантников, ещё 100 человек будут отправлены в случае необходимости.

Ранее в Красноярский край прибыл первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Кроме того, в регион были отправлены резервные подразделения МЧС России по Хакасии и Кемеровской области.

URA.RU также передавало, что в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали 12 очагов природных пожаров на общей площади 649 га.