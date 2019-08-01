В Красноярск прибыл первый самолёт Минобороны для тушения пожаров
Как передаёт РИА Новости, самолёт оснащен водосливными устройствами ёмкостью 42 тонны.
В Красноярск также была направлена авиационная техника объединений ВВС и ПВО Центрального военного округа.
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на совещании в Красноярске сообщил, что очаги пожаров будут тушить одновременно 4-5 военных самолётов.
По его словам, на данный момент пожары не представляют угрозы населённым пунктам.
Булгаков прилетел в Красноярск для организации работы по тушению лесных пожаров.
Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН назвал привлечение к ликвидации последствий стихийных бедствий вооружённых сил общемировой практикой.