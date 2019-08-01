В Красноярск прибыл первый самолёт Минобороны для тушения пожаров

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В аэропорт Красноярска прибыл первый самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации России для тушения лесных пожаров на территории региона, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Как передаёт РИА Новости, самолёт оснащен водосливными устройствами ёмкостью 42 тонны.

В Красноярск также была направлена авиационная техника объединений ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков на совещании в Красноярске сообщил, что очаги пожаров будут тушить одновременно 4-5 военных самолётов.

По его словам, на данный момент пожары не представляют угрозы населённым пунктам.

Булгаков прилетел в Красноярск для организации работы по тушению лесных пожаров.

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН назвал привлечение к ликвидации последствий стихийных бедствий вооружённых сил общемировой практикой.

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