Площадь лесных пожаров в России уменьшилась

Короткая ссылка
Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась на 6%, до 266,4 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ФБУ «Авиалесоохрана».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 998 гектара», — заявили в ведомстве.

По состоянию на полночь 13 августа в России было зафиксировано 159 действующих природных пожаров на площади 266,4 тыс. га.

В том числе в Красноярском крае действовали пожары на площади 135,5 тыс. га, а в Иркутской области — 121,6 тыс. га.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации 63 лесных пожаров в России за сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить