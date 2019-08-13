Площадь лесных пожаров в России уменьшилась

Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки уменьшилась на 6%, до 266,4 тыс. га. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ФБУ «Авиалесоохрана».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 998 гектара», — заявили в ведомстве.

По состоянию на полночь 13 августа в России было зафиксировано 159 действующих природных пожаров на площади 266,4 тыс. га.

В том числе в Красноярском крае действовали пожары на площади 135,5 тыс. га, а в Иркутской области — 121,6 тыс. га.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации 63 лесных пожаров в России за сутки.