В МЧС сообщили о ликвидации 63 лесных пожаров в России за сутки

В России за минувшие сутки потушено 63 лесных пожара. Об этом сообщается на странице МЧС России в социальной сети «ВКонтакте».

«В Иркутской области, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия) сохраняется наиболее сложная обстановка с природными пожарами. Туда направлены основные силы по тушению огня МЧС России, и только за прошедшие сутки было потушено 37 очагов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего на территории России за сутки потушено 63 лесных пожара на площади 11 741 га.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.