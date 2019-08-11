В Гидрометцентре рассказали о пожарной опасности в Сибири и ДВФО

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока прогнозируется высокая пожарная опасность.

«На юго-западе Сибирского федерального округа (в Эвенкии), на севере Красноярского края, в Иркутской области, на севере Бурятии и на севере Забайкальского края — четвёртый и пятый классы пожарной опасности», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в Забайкалье отмечается засуха.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

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