Роскачество отчиталось о проверке фотоаппаратов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний проверили 98 моделей фотоаппаратов, сообщает «Российская газета».

Специалисты оценили качество снимков, видео, звука, а также удобство использования и функциональность. Изучалась и любительская, и профессиональная техника.

При исследовании беззеркальных камер со сменными объективами оказалось, что нет прямой зависимости между брендом и качеством съёмки.

Среди 55 беззеркальных моделей эксперты выбрали Nikon Z6, Nikon Z7 и Sony Alpha 7 III.

Из 30 зеркальных аппаратов лидируют модели от Canon, Nikon и Pentax.

Лучшим из 10 «мыльниц» признан Fujifilm X100F, передаёт газета «Известия».

Ранее специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв прокомментировал данные рейтинга лучших смартфонов.