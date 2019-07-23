Роскачество отчиталось о проверке фотоаппаратов
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Специалисты оценили качество снимков, видео, звука, а также удобство использования и функциональность. Изучалась и любительская, и профессиональная техника.
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Среди 55 беззеркальных моделей эксперты выбрали Nikon Z6, Nikon Z7 и Sony Alpha 7 III.
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Ранее специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв прокомментировал данные рейтинга лучших смартфонов.