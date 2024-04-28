Житель Ростовской области расстрелял машину на дороге, погибла девушка

Жителя Ростовской области подозревают в совершении особо тяжких преступлений, следует из сообщения СУ СК России по региону.

«По версии следствия, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый... произвёл выстрелы из огнестрельного оружия в проезжающий автомобиль, в котором находились 18-летний молодой человек и его 17-летняя знакомая», — говорится в заявлении.

Девушку госпитализировали с огнестрельными ранениями, однако она скончалась.

Подозреваемого задержали, проводятся следственные действия.

Ранее боевика «Азова»* приговорили к пожизненному заключению за расстрел автомобиля, к зеркалам которого были привязаны белые ленточки — четыре человека, включая ребёнка, погибли.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.