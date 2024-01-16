Расстрелявший семь человек боевик «Азова» приговорён к пожизненному заключению

16 января 2024 | 12:44
16 января 2024 | 08:43
15 января 2024 | 08:52
15 января 2024 | 08:04
11 января 2024 | 18:24
11 января 2024 | 17:49
04 января 2024 | 17:52
28 декабря 2023 | 11:55
27 декабря 2023 | 18:50
27 декабря 2023 | 10:52
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика полка «Азов»* Сергея Михайленко, расстрелявшего семь мирных жителей, из которых четверо погибли. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие и доказал суд, 19 марта 2022 года Михайленко, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметил гражданский автомобиль, к зеркалам которого были привязаны белые ленточки. Боевик расстрелял машину, в результате четыре человека, включая ребёнка, погибли. Троим удалось выжить.
«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в ДНР осудили украинского солдата, пытавшего и убившего российского военного.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.