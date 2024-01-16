Расстрелявший семь человек боевик «Азова» приговорён к пожизненному заключению

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика полка «Азов»* Сергея Михайленко, расстрелявшего семь мирных жителей, из которых четверо погибли. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие и доказал суд, 19 марта 2022 года Михайленко, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметил гражданский автомобиль, к зеркалам которого были привязаны белые ленточки. Боевик расстрелял машину, в результате четыре человека, включая ребёнка, погибли. Троим удалось выжить.



«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — говорится в сообщении.



Ранее RT сообщал, что в ДНР осудили украинского солдата, пытавшего и убившего российского военного.



* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.