В ДНР осудили солдата ВСУ, пытавшего и убившего российского военного
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), пп. «д» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое с особой жестокостью).
Следствие установило, что в марте 2022 года украинский военный в Мариуполе патрулировал территорию и обнаружил на улице раненого безоружного российского военного, которого задержал.
Зажиренко перенёс солдата в жилой дом для допроса, в ходе которого пытал его, после чего убил, выстрелив из пистолета в висок.
Ранее суд ДНР приговорил к 25 годам колонии наводчика БТР 36-й отдельной бригады ВСУ Александра Ковалыка за убийство мирного жителя в Мариуполе.