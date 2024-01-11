В ДНР осудили солдата ВСУ, пытавшего и убившего российского военного

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима солдата батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Нацгвардии Украины Александра Зажиренко за пытки и убийство бойца ВС России.

Об этом говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 356 УК России (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), пп. «д» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое с особой жестокостью).

Следствие установило, что в марте 2022 года украинский военный в Мариуполе патрулировал территорию и обнаружил на улице раненого безоружного российского военного, которого задержал.

Зажиренко перенёс солдата в жилой дом для допроса, в ходе которого пытал его, после чего убил, выстрелив из пистолета в висок.

Ранее суд ДНР приговорил к 25 годам колонии наводчика БТР 36-й отдельной бригады ВСУ Александра Ковалыка за убийство мирного жителя в Мариуполе.