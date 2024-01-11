В ДНР осудили украинского наводчика БТР за убийство мирного жителя
11 января 2024

В ДНР осудили украинского наводчика БТР за убийство мирного жителя

11 января 2024 | 18:24

В ДНР осудили солдата ВСУ, пытавшего и убившего российского военного

11 января 2024 | 17:49

В ДНР осудили украинского наводчика БТР за убийство мирного жителя

04 января 2024 | 17:52

Силы ПВО России уничтожили 4 января десять украинских ракет над Крымом

28 декабря 2023 | 11:55

В ДНР заочно приговорён к колонии пытавший российских бойцов командир ВСУ

27 декабря 2023 | 18:50

В ДНР командир артдивизиона ВСУ заочно приговорён к 28 годам колонии

27 декабря 2023 | 10:52

В Запорожской области суд рассмотрит дело о подготовке теракта

26 декабря 2023 | 13:55

Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за массовое убийство

26 декабря 2023 | 13:04

Житель Запорожской области предстанет перед судом за распространение фейков

26 декабря 2023 | 12:31

В ДНР заочно осудили военного ВСУ за обстрел домов из артиллерии

24 декабря 2023 | 11:52

В ДНР суд приговорил боевика «Азова» к 20 годам колонии за убийства гражданских

Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии наводчика БТР 36-й отдельной бригады ВСУ Александра Ковалыка за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, в апреле 2022 года Ковалык находился в Мариуполе. Находясь на позиции, он увидел проезжающую мимо гражданскую машину.

Посчитав, что водитель симпатизирует пророссийским силам, солдат открыл прицельный огонь по автомобилю.

В результате обстрела потерпевший скончался на месте.

«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что командир артдивизиона ВСУ заочно приговорён к 28 годам колонии.