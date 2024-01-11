В ДНР осудили украинского наводчика БТР за убийство мирного жителя

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Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии наводчика БТР 36-й отдельной бригады ВСУ Александра Ковалыка за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установило следствие, в апреле 2022 года Ковалык находился в Мариуполе. Находясь на позиции, он увидел проезжающую мимо гражданскую машину.
Посчитав, что водитель симпатизирует пророссийским силам, солдат открыл прицельный огонь по автомобилю.
В результате обстрела потерпевший скончался на месте.
«Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что командир артдивизиона ВСУ заочно приговорён к 28 годам колонии.