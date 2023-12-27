В ДНР командир артдивизиона ВСУ заочно приговорён к 28 годам колонии

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Владимира Торшина к 28 годам колонии за военные преступления. Об этом сообщает СК России.

Как установило следствие, Торшин отдавал приказы об обстрелах из самоходных артиллерийских орудий 2С1 «Гвоздика» населённых пунктов Донецкой Народной Республики — Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана и Талаковка.

С 24 февраля по 10 марта 2022 года с боевых позиций ВСУ было выпущено не менее 15 осколочно-фугасных снарядов в сторону жилых домов. В результате погиб 17-летний подросток, один мирный житель получил ранение, уничтожено 42 жилых дома.

«Приговором суда Торшину назначено заочное наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в ДНР заочно осудили военного ВСУ за обстрел домов из артиллерии.