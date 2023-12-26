В ДНР заочно осудили военного ВСУ за обстрел домов из артиллерии

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Военнослужащий ВСУ получил 25 лет колонии за убийство гражданского

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил военнослужащего 17-й отдельной танковой бригады ВСУ старшего солдата Михаила Изотова к 28 годам исправительной колонии строгого режима за обстрел жилых домов из самоходных артиллерийских установок.

Об этом информирует пресс-служба Главной военной прокуратуры

По данным Следственного комитета России, следствием и судом было установлено, что в феврале — марте 2022 года по заведомо незаконному приказу командования 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-й отдельной танковой бригады Изотов в составе одной из самоходных артиллерийских батарей и совместно с другими боевиками ВСУ обстреливал жилые массивы населённых пунктов Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка, Старый Крым в ДНР.

В результате погиб 17-летний мирный житель, женщина получила контузию. Было повреждено и уничтожено 42 домовладения и два гражданских транспортных средства. 

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя — представителя военной прокуратуры Объединённой группировки войск (сил) и приговорил Изотова к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — заявили в прокуратуре. 

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дениса Рашплю к 22 годам колонии за убийство 16 мирных жителей.