Правительство России отменило экспортные пошлины на уголь

Правительство приняло решение об отмене экспортных пошлин на уголь.

«Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что мера может быть введена на фоне снижения мировых цен на топливо одновременно с ростом тарифов на полувагоны, перевозку и перевалку грузов в портах.