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Правительство России отменило экспортные пошлины на уголь

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Правительство приняло решение об отмене экспортных пошлин на уголь.
Правительство России отменило экспортные пошлины на уголь
  • Gettyimages.ru
  • © Juan Silva

«Правительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Это решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли», — говорится в сообщении.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что мера может быть введена на фоне снижения мировых цен на топливо одновременно с ростом тарифов на полувагоны, перевозку и перевалку грузов в портах.

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