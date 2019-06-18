Эксперт прокомментировал данные рейтинга лучших смартфонов

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Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News прокомментировал данные рейтинга лучших смартфонов. Список был составлен «Роскачеством» совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT).
Эксперт прокомментировал данные рейтинга лучших смартфонов
  • © pixabay.com

«Я понимаю, когда сравнивают лучшую камеру или лучший процессор — таким рейтингам можно верить, и то там есть свои условности», — сказал Соловьёв.

Он отметил, что в новом списке первые три позиции занимает телефон одной компании с разным размером экрана.

Возглавили рейтинг Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в топ-10 также вошли две новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, которые заняли пятое и второе места соответственно. На четвёртой и седьмой строчках — iPhone XS Max и iPhone XS.

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