Из лагеря в Бурятии эвакуировали более 120 детей из-за лесного пожара

Короткая ссылка
В Бурятии из санаторно-оздоровительного лагеря в Иволгинском районе эвакуировали 181 человека, включая 129 детей, в связи с начавшимся лесным пожаром. Об этом сообщили в МЧС России.
Из лагеря в Бурятии эвакуировали более 120 детей из-за лесного пожара
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«На расстоянии одного километра от посёлка Сотниково Иволгинского района происходит горение леса. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» эвакуированы 129 детей и 52 сотрудника персонала», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

По данным МЧС, пострадавших нет.

Эвакуированных временно разместили в Сотниковской средней школе. 

Ранее Mkset.ru передавал, что в Башкирском природном заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрировали лесной пожар

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить