Из лагеря в Бурятии эвакуировали более 120 детей из-за лесного пожара
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- РИА Новости
«На расстоянии одного километра от посёлка Сотниково Иволгинского района происходит горение леса. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» эвакуированы 129 детей и 52 сотрудника персонала», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
По данным МЧС, пострадавших нет.
Эвакуированных временно разместили в Сотниковской средней школе.
Ранее Mkset.ru передавал, что в Башкирском природном заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрировали лесной пожар.