Из лагеря в Бурятии эвакуировали более 120 детей из-за лесного пожара

В Бурятии из санаторно-оздоровительного лагеря в Иволгинском районе эвакуировали 181 человека, включая 129 детей, в связи с начавшимся лесным пожаром. Об этом сообщили в МЧС России.

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РИА Новости

«На расстоянии одного километра от посёлка Сотниково Иволгинского района происходит горение леса. В превентивных целях из санаторно-оздоровительного лагеря «Здоровье» эвакуированы 129 детей и 52 сотрудника персонала», — заявил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства. По данным МЧС, пострадавших нет. Эвакуированных временно разместили в Сотниковской средней школе. Ранее Mkset.ru передавал, что в Башкирском природном заповеднике «Шульган-Таш» зарегистрировали лесной пожар.